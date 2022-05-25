Glencore урегулировала обвинения в коррупции с властями США, Британии и Бразилии

Швейцарский сырьевой трейдер Glencore заявил, что выплатит не менее $1,2 млрд, и два его бизнес-подразделения признают себя виновными в даче взяток в Великобритании и сговоре с целью нарушения антикоррупционных законов США, сообщает The Wall Street Journal.
Заявления о признании вины и штрафы, охватывающие ряд правонарушений, включая манипулирование рынком и взяточничество, связаны с прошлой коммерческой деятельностью Glencore в развивающихся странах, где он наряду с другими крупными торговыми домами добывают полезные ископаемые и другие ресурсы и перепродают их по всему миру.
Glencore International AG заплатит свыше $700 млн за завершение расследования министерства юстиции США по делу о взяточничестве в других странах и $39,6 млн за урегулирование исков о взяточничестве в Бразилии. Еще одно подразделение трейдера согласилось заплатить около $486 млн для урегулирования уголовных и гражданских расследований в США по факту манипулирования ценами на мазут.
Британское Бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах (SFO) обвинило Glencore Energy UK Ltd по семи пунктам во взяточничестве в связи с платежами в размере $24 млн за преимущественный доступ к нефти в Африке.
Трейдер заявил, что в рамках урегулирования расследований в США Glencore International признала себя виновной по одному пункту обвинения в сговоре с целью нарушения закона о борьбе с коррупцией за рубежом. В отдельном уголовном деле о манипулировании рынком другое подразделение - Glencore Ltd - признало себя виновным по одному пункту обвинения в заговоре с целью фальсификации цен на сырьевые товары.
Бразильский штраф связан с участием Glencore в коррупционном расследовании, которое включало платежи, связанные с подконтрольной государству Petrobras.
"Корпоративная жадность мотивировала эти ставшие повсеместными противоправные действия. Glencore участвовала в этих преступлениях, чтобы заработать сотни миллионов долларов, - заявил представитель американского Минюста Кеннет Полите. - Он подкупал иностранных чиновников для получения деловых преимуществ по всему миру, а его трейдеры здесь, в Соединенных Штатах, манипулировали нефтяными бенчмарками, чтобы сделать контракты компании более прибыльными".
Главный исполнительный директор Glencore Гари Нэгл в электронном письме сотрудникам компании написал, что расследования выявили серьезные случаи неправомерных действий в прошлом в некоторых подразделениях. "Последствия такого поведения являются разрушительными и дорогостоящими не только в финансовом отношении, но и для нашей репутации", - говорится в сообщении, с которым ознакомился WSJ.
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