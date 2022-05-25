В Албании 12 человек пострадали в столкновениях с полицией перед финалом Лиги Конференций УЕФА

Столкновения фанатов итальянской "Ромы" и нидерландского "Фейенорда" с полицией произошли в Тиране перед финалом турнира Лига Конференций УЕФА, пострадали как минимум 12 человек, 60 были задержаны, сообщает в среду агентство Associated Press.
В полиции сообщили, что две отдельные группы фанатов начали столкновения с полицией в разных районах города вечером во вторник. Фанаты из Нидерландов швыряли в представителей закона стеклянные и пластиковые бутылки, тогда как итальянские фанаты использовали тяжелые предметы и дубинки.
В результате столкновений пострадали как минимум десять полицейских и двое гражданских, также была поврежден автомобиль полиции, 48 итальянцев и 12 нидерландцев были задержаны за участие в "актах насилия".
Местные СМИ сообщают, что как минимум 200 фанатов "Фейенорда" участвовали в беспорядках.
Финал Лиги Конференций пройдет в Тиране в среду. В связи с этим власти Албании объявили этот день официальным выходным в столице.
Лига Конференций УЕФА была основана в 2021 году, розыгрыш является первым в истории турнира.
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