Сенаторы одобрили закон о льготном НДПИ при добыче нефти на Каспии

Совет Федерации в среду поддержал закон, который предлагает расширить применение льготной ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в отношении месторождений, расположенных полностью в российском секторе дна Каспийского моря, начало промышленной добычи углеводородов на которых приходится на период до 1 января 2016 года.

Речь идет о морских месторождениях на Каспии, к которым ранее применялась особая формула расчета ставки вывозной таможенной пошлины на сырую нефть, но которые в рамках процедуры лицензирования участков недр месторождения не подпадают под периметр применения налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД).

Как сообщалось, с 1 января 2021 года была отменена пониженная экспортная пошлина на нефть с новых месторождений с особыми физико-техническими характеристиками, которые входили во вторую группу НДД. Льгота применялась с 2013 года. Это, в частности, коснулось месторождения им. Корчагина на Каспии, которое "ЛУКОЙЛ" ввел в эксплуатацию в 2010 году.

После этого компания предупредила власти о возможном сокращении инвестиций или даже консервации объекта из-за внеплановой отмены льготы по экспортной пошлине. В качестве компенсации был бы возможен перевод на НДД, однако на этот режим нельзя переводить шельфовые месторождения.

Согласно действующему законодательству, добыча на новых морских углеродных месторождениях облагается НДПИ, где налоговой базой является стоимость добытых полезных ископаемых. При этом размер ставок поделен на шесть групп - от 1% до 30% в зависимости от уровня сложности освоения участка недр. К новым морским месторождениям относятся месторождения, на которых дата начала промышленной добычи приходится на период с 1 января 2016 г.

Принятый закон предлагает отнести к категории новых морских месторождений (с советующим применением льгот по НДПИ) месторождения с началом добычи до 1 января 2016 г. Еще одно условие - месторождение должно быть расположено в российском секторе Каспийского моря и указано в примечании 8 к таможенной номенклатуре ЕАЭС. Сейчас там 29 месторождений, в том числе им.Корчагина.

Предполагается, что льгота по НДПИ будет применяться с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2031 г. включительно.

Ранее также сообщалось, что прорабатывался вариант разделения лицензии "ЛУКОЙЛа" на Каспии и выделения месторождения им. Корчагина в самостоятельный участок для перевода его во вторую группу (НДД) с целью сохранения рентабельности. В настоящее время на объекте добывается около 1 млн тонн нефти в год.