Бизнес-миссия из Казахстана в Азербайджан состоится в I декаде июня

Бизнесмены Казахстана планируют в начале июня посетить Азербайджан с бизнес-миссией, сообщает компания PwC Azerbaijan.

«6-8 июня 2022 года Баку посетит Торгово-экономическая миссия (ТЭМ) Казахстана, где будут представлены казахстанские товаропроизводители и поставщики услуг», - отмечается в информации.

Цель миссии – расширить торговое сотрудничество между Казахстаном и Азербайджаном в пищевой, легкой, нефтесервисной отраслях, а также в сфере автотранспорта, металлопроката и бытовой химии.

В PwC Azerbaijan считают, что приоритетными направлениями несырьевого экспорта из Казахстана в Азербайджан являются продукция пищевой отрасли и товары машиностроения.

«Из-за резких изменений в глобальной экономической повестке, и, как результат, появления трендов на ограничение вывоза зерновой и прочей продукции, предвидится увеличение спроса на продукты питания на рынке Азербайджана», - прокомментировали представители PwC Azerbaijan.

В бизнес-миссии примут участие представители казахстанского ИКТ и строительного секторов, производители пищевой отрасли, а также машиностроительные компании.

Х.Насирзаде