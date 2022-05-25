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Внешняя политика 25.05.2022 14:07

Баку и Нур-Султан обсудили сотрудничество в рамках многосторонних платформ

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди.

«Министры обменялись мнениями по широкой повестке двустороннего сотрудничества», - сообщает МИД Азербайджана.

В частности, Байрамов и Тлеуберди также обсудили вопросы сотрудничества на многосторонних площадках.

«Стороны обменялись мнениями по региональным вопросам, особенно по сотрудничеству в сферах экономики, транспорта и логистики, а также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес», - подчеркнули в МИД.

Э.Шафиев

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Тэги: МИД, КАЗАХСТАН, РАЗГОВОР


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