Баку и Нур-Султан обсудили сотрудничество в рамках многосторонних платформ

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди. «Министры обменялись мнениями по широкой повестке двустороннего сотрудничества», - сообщает МИД Азербайджана. В частности, Байрамов и Тлеуберди также обсудили вопросы сотрудничества на многосторонних площадках. «Стороны обменялись мнениями по региональным вопросам, особенно по сотрудничеству в сферах экономики, транспорта и логистики, а также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес», - подчеркнули в МИД. Э.Шафиев

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