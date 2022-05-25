Власти Азербайджана в 2021г направили почти 100 млн манатов на работы по разминированию в Карабахе и В.Зангезуре – Шарифов

Власти Азербайджана в 2021 году из госбюджета выделили 97,6 млн манатов ($57,4 млн по текущему курсу) на работы по разминированию освобожденных территорий – Карабаха и Восточного Зангезура, заявил министр финансов Самир Шарифов.

«В 2021 году в госбюджете на работы по очистке освобожденных территорий Азербайджана от мин и неразорвавшихся боеприпасов было предусмотрено 105,8 млн манатов. Из этой суммы фактически было израсходовано 97,6 млн манатов», - сказал Шарифов в среду при обсуждении парламентским комитетом по экономической политике, промышленности и предпринимательству исполнения госбюджета Азербайджана за 2021 год.

Власти Азербайджана считают минную угрозу одной из главных проблем на освобожденных территориях. Точность карт минных полей, переданных Арменией Азербайджану, составила всего 25%. В результате подрыва на минах в Карабахе и Восточном Зангезуре с 10 ноября 2020 года погибли и получили ранения свыше 200 гражданских и военных лиц Азербайджана.

Власти Азербайджана в 2021 году начали широкомасштабный процесс разминирования на освобожденных территориях. К этому процессу также привлечены другие страны.

Р.Ахмедов