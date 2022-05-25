Азербайджан продолжит консервативную политику при прогнозировании цены на нефть в госбюджете – глава Минфина

Власти Азербайджана продолжат консервативную политику при определении цены на нефть в госбюджете, заявил министр финансов Самир Шарифов.
«Последние два года (2020-2021гг – ИФ) были тяжелыми с точки зрения прогнозирования (макроэкономических показателей). Никто не может точно прогнозировать цену нефти на мировом рынке. В прошлом году цена была выше того, что мы предполагали и закладывали в бюджете. Мы смогли застраховать себя, заложив в бюджете более низкую цену. Эта политика будет продолжена и в дальнейшем», - сказал Шарифов в среду при обсуждении парламентским комитетом по экономической политике, промышленности и предпринимательству исполнения госбюджета Азербайджана за 2021 год.
В 2021 году средняя цена азербайджанской легкой нефти марки «Azeri Light» на условиях поставки CIF составила $71,6 за баррель ($43,7 за баррель в 2020 году), тогда как в бюджете была заложена цена на уровне $45 за баррель.
В госбюджете Азербайджана на 2022 год средняя цена на нефть заложена в $50 за баррель. При этом средняя цена на азербайджанскую нефть в первом квартале текущего года составила $102,68 за баррель.
Р.Ахмедов
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