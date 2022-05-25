ЕК предложила считать нарушение санкций преступлением на уровне ЕС

Еврокомиссия в среду внесла предложение, согласно которому нарушение санкционного режима следует считать преступлением на уровне ЕС.

"Еврокомиссия предлагает добавить в перечень преступлений на уровне ЕС нарушение ограничительных мер. Это позволит определить базовые стандарты, касающиеся как определения факта совершения преступлений, так и наказаний за них во всем Евросоюзе", - говорится в коммюнике Еврокомиссии.

Предложение, как считают в Брюсселе, позволят создать общеевропейские правила, "благодаря которым станет проще расследовать, выдвигать обвинения и наказывать за нарушение санкций, причем - во всех странах ЕС".

Теперь это предложение должны будут рассмотреть страны-члены ЕС.