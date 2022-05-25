Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8199 RUR   0.0307 GBR   2.1313 TRY   0.1052

Цена на нефть

24.05 $/bbl +/- WTI 109.77 -0.52 Brent 113.56 +0.14

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 25.05.2022 16:29

ЕК предложила считать нарушение санкций преступлением на уровне ЕС

Еврокомиссия в среду внесла предложение, согласно которому нарушение санкционного режима следует считать преступлением на уровне ЕС.

"Еврокомиссия предлагает добавить в перечень преступлений на уровне ЕС нарушение ограничительных мер. Это позволит определить базовые стандарты, касающиеся как определения факта совершения преступлений, так и наказаний за них во всем Евросоюзе", - говорится в коммюнике Еврокомиссии.

Предложение, как считают в Брюсселе, позволят создать общеевропейские правила, "благодаря которым станет проще расследовать, выдвигать обвинения и наказывать за нарушение санкций, причем - во всех странах ЕС".

Теперь это предложение должны будут рассмотреть страны-члены ЕС.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az