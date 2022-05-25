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ТЭК 25.05.2022 15:20

В Брюсселе считают возможным компромисс по нефтяному эмбарго против РФ до саммита 30-31 мая

Председатель Евросовета Шарль Мишель выразил уверенность в том, что странам блока удастся выработать консенсус по нефтяному эмбарго против РФ до запланированного на 30-31 мая саммита лидеров стран Евросоюза,

"Я все еще уверен, что мы способны будем решить эту проблему до Совета ЕС, это потребует диалога, множества политических усилий, и мы очень упорно работаем над тем, чтобы сохранять единство, и также над тем, чтоб принимать решения", - сказал Мишель в среду в ходе совместной пресс-конференции с премьером Швеции Магдаленой Андерсен.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что она не прекращает обсуждения вопроса об организации эмбарго на российскую нефть, учитывая при этом интересы таких стран, как Венгрия.

Газета Financial Times накануне написала, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает контрпродуктивным обсуждение нефтяного эмбарго против России на уровне лидеров ЕС, поскольку консенсуса по этим мерам пока нет.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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