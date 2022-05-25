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Оборона 25.05.2022 16:22

Гасанов обсудил с техдиректором компании «Baykar» перспективы ВТС

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов в среду встретился с техническим директором турецкой компании «Baykar» Сельджуком Байрактаром, сообщает Минобороны Азербайджана.

«Стороны обменялись мнениями о нынешнем состоянии и перспективах военно-технического сотрудничества (ВТС) между Азербайджаном и Турцией», - говорится в информации.

Э.Шафиев

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, ТУРЦИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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