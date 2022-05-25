Гасанов обсудил с техдиректором компании «Baykar» перспективы ВТС

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов в среду встретился с техническим директором турецкой компании «Baykar» Сельджуком Байрактаром, сообщает Минобороны Азербайджана.
«Стороны обменялись мнениями о нынешнем состоянии и перспективах военно-технического сотрудничества (ВТС) между Азербайджаном и Турцией», - говорится в информации.
Э.Шафиев
Запасы нефти в США снизились на 1,02 млн баррелей за неделю
Золото дешевеет впервые за пять сессий, торгуется у $1855 за унцию
Глава МИД Италии заявил о подвижках в решении проблемы судов с зерном на Украине
В Азербайджане за сутки вновь зафиксировали 9 новых случаев заражения COVID-19
Алиев утвердил правила возврата НДС физлицам, купившим недвижимость в безналичной форме
ИВ Сумгайыта направит около 250 тыс. манатов на закупку мусорных контейнеров
ГААД получит 2,1 млн манатов на стротельство автодороги в Евлахском районе
Алиев поручил проанализировать потенциал развития АПК и туризма в Зангилане
Glencore урегулировала обвинения в коррупции с властями США, Британии и Бразилии
Пашинян рассказал о двух вариантах урегулирования отношений с Азербайджаном
Экс-президенту Молдовы предъявили обвинения в госизмене и коррупции
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
16 команд Бакинской высшей школы нефти вышли в финал Teknofest
В Бакинской высшей школе нефти состоялась церемония закрытия III Международных научных конференций студентов и юных исследователей
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ