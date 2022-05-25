Гасанов обсудил с техдиректором компании «Baykar» перспективы ВТС

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов в среду встретился с техническим директором турецкой компании «Baykar» Сельджуком Байрактаром, сообщает Минобороны Азербайджана. «Стороны обменялись мнениями о нынешнем состоянии и перспективах военно-технического сотрудничества (ВТС) между Азербайджаном и Турцией», - говорится в информации. Э.Шафиев

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