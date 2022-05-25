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Дальнее зарубежье 25.05.2022 16:36

Премьер Швеции заверила Турцию, что не финансирует «террористические организации»

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон на фоне блокировки Турцией заявки Стокгольма на вступление в НАТО из-за поддержки курдских группировок заявила, что ее страна не осуществляет финансирование "террористических организаций".

"Мы не выделяем деньги террористическим организациям, и, конечно же, не поставляем оружие", - приводят европейские СМИ слова Андерссон на пресс-конференции в Стокгольме.

Ранее сообщалось, что турецкая сторона в среду проведет переговоры с делегациями Швеции и Финляндии в Анкаре по теме, связанной с их запросами на вступление в НАТО.

На прошлой неделе Финляндия и Швеция оформили заявки на членство их стран в НАТО. Однако турецкая сторона заблокировала процесс рассмотрения заявок, поставив три условия: прекращение поддержки этими странами курдских группировок, считающихся в Анкаре террористами, предоставление четких гарантий безопасности и отмена экспортных запретов в отношении Турции.

В понедельник турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеция и Финляндия должны предпринять конкретные шаги, если хотят, чтобы Анкара сняла вето на их вступление в НАТО.

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Тэги: ШВЕЦИЯ, ТУРЦИЯ, ЗАВЕРЕНИЯ


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