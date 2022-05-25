Венгрия по-прежнему против нефтяного эмбарго против РФ, требует от ЕК решения проблемы энергобезопасности

Венгрия не намерена поддерживать предложение об эмбарго против российской нефти, пока не будет найдено решение проблемы ее энергетической безопасности, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на главу МИД Венгрии Петера Сийярто.

"Эта проблема была создана Европейской Комиссией, поэтому и решение должно быть предложено Еврокомиссией. Сначала должно прийти решение, а потом можно говорить о санкциях", - приводит агентство его слова.

Он также обвинил Брюссель в том, что он "проталкивает план, не занимаясь обеспечением энергетической безопасности Венгрии", которая получает 85% природного газа и 60% нефти из России.

Сийярто подчеркнул, что Венгрия по-прежнему готова блокировать предложение о нефтяном эмбарго, "до тех пор, пока оно делает невозможным энергоснабжение страны".

Ранее в среду председатель Евросовета Шарль Мишель выразил уверенность в том, что консенсус по нефтяному эмбарго против РФ может быть найден до 30-31 мая, когда состоится саммит ЕС.

В Еврокомиссии заявляли, что она не прекращает обсуждения вопроса об организации эмбарго на российскую нефть, учитывая при этом интересы таких стран как Венгрия.

Газета Financial Times накануне написала, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает контрпродуктивным обсуждение нефтяного эмбарго против России на уровне лидеров ЕС, поскольку консенсуса по этим мерам пока нет.