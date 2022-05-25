Алиев утвердил правила возврата НДС физлицам, купившим недвижимость в безналичной форме

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ «О правилах и условиях возврата НДС физическим лицам, которые приобрели в безналичной форме жилые и нежилые помещения у лиц, занимающихся строительством».

Текст указа опубликован на сайте главы государства.

Министерству экономики Азербайджана поручено в течение 15 дней по согласованию с министерством финансов и Центральным банком, определить уполномоченные банки, через которые будет осуществляться возврат НДС.

Кроме этого, для организации процесса возврата НДС, Минэкономики поручено за счет внебюджетных средств министерства обеспечить создание необходимой инфраструктуры, в том числе специального портала, разработки программного обеспечения и единой электронной базы данных.

Министерству экономики также поручено обеспечить безопасность сведений, собранных в единой электронной информационной базе и беспрерывный обмен информацией.

Министерству финансов Азербайджана поручено обеспечить возврат НДС физическим лицам за счет снижения фактических поступлений по этому виду налога в госбюджет по линии министерства экономики.

Согласно правилам, возврат НДС физическому лицу осуществляется в безналичной форме на счет, открытый в банке. При этом сумма, подлежащая возврату, составляет 30% от размера уплаченного НДС. Возврат НДС должен быть осуществлен в течение 30 дней после подачи покупателем недвижимости заявления на специальный портал.

По условиям, продавец недвижимости обязан в режиме реального времени представить налоговым органам электронную счет-фактуру с указанием стоимости недвижимости (включая НДС). Счет-фактура также направляется в электронную базу данных и предоставляется покупателю (в электронной форме).

Покупатель для получения НДС должен в течение 90 дней (после полной оплаты стоимости приобретаемого имущества) создать электронный кабинет на специальном портале, посредством этого кабинета направить обращение и соответствующие документы для возврата НДС.

С полным текстом правил можно ознакомиться по следующей ссылке:

https://azertag.az/xeber/Fiziki_sexs_olan_istehlakchilar_terefinden_Azerbaycan

_Respublikasinin_erazisinde_bina_tikintisi_fealiyyeti_ile_mesgul_olan_

sexslerden_nagdsiz_qaydada_alinmis_yasayis_ve_qeyri_yasayis_

sahelerine_gore_odenilmis_elave_deyer_vergisinin_qaytarilmasi_Sertleri

_ve_Qaydasi-2150192

Б.Рустамбеков