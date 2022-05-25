Джонсон взял на себя часть ответственности за скандал с вечеринками на Даунинг-стрит

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон взял на себя ответственность за все, что произошло "у него на глазах" во время вечеринок в период локдауна COVID-19 на Даунинг-стрит, после публикации доклада старшей сотрудницы аппарата британского правительства Сью Грей в среду.

"Я беру на себя полную ответственность за все, что произошло у меня на глазах", - заявил Джонсон во время выступления в парламенте. Премьер-министр добавил, что был "потрясен" подробностями некоторых мероприятий, на которых он не присутствовал.

Он признал очевидное нарушение многих правил и извинился перед работниками Даунинг-стрит, которым проходилось разбираться с последствиями вечеринок.

Тем не менее, премьер-министр отметил, что считает людей, о которых идет речь в докладе, "хорошими, трудолюбивыми людьми, мотивированными высшим призванием делать только лучшее для нашей страны".

Джонсон не стал поднимать вопрос о возможном уходе в отставку на фоне скандала с вечеринками.

После его выступления Джонсона раскритиковали несколько членов парламента, в том числе лидер Лейбористской партии сэр Кир Стармер, который назвал доклад монументом "высокомерию" правительства.

Ранее в среду Грей опубликовала доклад о вечеринках, проходивших на Даунинг-стрит в 2020-2021 годах, который включает в себя информацию о многократных нарушениях ограничений против коронавируса.