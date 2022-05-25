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Бизнес и законодательство 25.05.2022 18:35

Золото дешевеет впервые за пять сессий, торгуется у $1855 за унцию

Цены на золото снижается в среду после четырех сессий роста подряд, инвесторы ждут публикации протокола майского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Июньские фьючерсы на золото подешевели на 0,15% к 16:33 на бирже Comex, до $1854,70 за тройскую унцию. За последние пять сессий котировки выросли на 2,2%, свидетельствуют данные MarketWatch.

Протокол заседания Федрезерва, состоявшегося 3-4 мая, будет опубликован в 22:00. Инвесторы надеются разглядеть в этом документе новые сигналы относительно дальнейших планов регулятора в сфере денежно-кредитной политики.

Драгметаллы традиционно рассматриваются в качестве защитных активов, и их цены обычно движутся в направлении, обратном фондовым индексам. Однако в последние месяцы они движутся синхронно, и в среду золото и серебро дешевеют вместе с фьючерсами на американские индексы, тогда как доходность гособлигаций США снижается.

"Золото и серебро сейчас торгуются как рисковые активы", - с удивлением отметил глава отдела инвестиционных исследований в BDSwiss Маршалл Гиттлер.

Июльские фьючерсы на серебро падают в цене на 1,08% - до $21,825 за унцию.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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