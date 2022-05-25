В Азербайджане за сутки вновь зафиксировали 9 новых случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 9 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 792 тыс. 732, сообщает во среду республиканский оперативный штаб.
Днем ранее также было зарегистрировано 9 случаев заражения COVID-19.
Седьмой день подряд не зарегистрировано летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 710 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 782 тыс. 969 человек (+5 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 53 человека.
За сутки медики провели 3 тыс. 290 тестов на коронавирус против 2 тыс. 793 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 880 тыс. 431 тестов на COVID-19.
Х.Насирзаде
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