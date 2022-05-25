Шестой пакет санкций в отношении РФ на саммите ЕС обсуждать не планируется

Обсуждение шестого пакета санкций в отношении России на саммите ЕС 30-31 мая не предусмотрено из-за сохраняющихся разногласий между странами Евросоюза, сообщил источник в ведомстве федерального канцлера ФРГ.

"Обмен мнениями по этому пакету не предусмотрен", - сказал источник журналистам в среду.

Между тем, по его словам, "Германия выступает за скорую реализацию этого пакета". "Мы подчеркиваем, что хотели бы быстро прийти к соглашению", - сказал источник.

Он подчеркнул, что переговоры продолжаются, но было бы неправильным обсуждать эту тему на Европейском совете, поскольку согласие между странами ЕС не достигнуто.