Глава МИД Италии заявил о подвижках в решении проблемы судов с зерном на Украине

Министр иностранных дел Италии Лиуджи Ди Майо заявил, что видит признаки прогресса в решении вопроса о судах с зерном, заблокированных на Украине.
"В последние часы начинается процесс "разблокировки" некоторых судов, чтобы увезти часть украинского зерна из портов", - цитирует министра газета "Соле 24 - оре". Других подробностей она не приводит.
Гасанов обсудил с техдиректором компании «Baykar» перспективы ВТС
Алиев утвердил соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере между Азербайджаном и Латвией
Литва поможет Азербайджану наладить систему по возвращению активов
В Азербайджане за сутки вновь зафиксировали 9 новых случаев заражения COVID-19
Алиев утвердил правила возврата НДС физлицам, купившим недвижимость в безналичной форме
ИВ Сумгайыта направит около 250 тыс. манатов на закупку мусорных контейнеров
ГААД получит 2,1 млн манатов на стротельство автодороги в Евлахском районе
Алиев поручил проанализировать потенциал развития АПК и туризма в Зангилане
Glencore урегулировала обвинения в коррупции с властями США, Британии и Бразилии
Пашинян рассказал о двух вариантах урегулирования отношений с Азербайджаном
Экс-президенту Молдовы предъявили обвинения в госизмене и коррупции
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
16 команд Бакинской высшей школы нефти вышли в финал Teknofest
В Бакинской высшей школе нефти состоялась церемония закрытия III Международных научных конференций студентов и юных исследователей
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ