Глава МИД Италии заявил о подвижках в решении проблемы судов с зерном на Украине

Министр иностранных дел Италии Лиуджи Ди Майо заявил, что видит признаки прогресса в решении вопроса о судах с зерном, заблокированных на Украине.

"В последние часы начинается процесс "разблокировки" некоторых судов, чтобы увезти часть украинского зерна из портов", - цитирует министра газета "Соле 24 - оре". Других подробностей она не приводит.