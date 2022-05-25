Экс-президент Киргизии Атамбаев госпитализирован

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев госпитализирован из колонии в Национальный центр кардиологии, сообщил в среду его адвокат Замир Жоошев.

"Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев доставлен на медицинское обследование в Национальный центр кардиологии", - сказал Жоошев.

По его словам, 25 апреля Первомайский районный суд Бишкека своим постановлением разрешил провести обследование Атамбаеву.

"Вопросы, касающиеся стационарного лечения Алмазбека Атамбаева, относятся к компетенции врачей. И мы надеемся, что медицинские работники выполнят свои обязанности профессионально", - отметил Жоошев.

Адвокаты Атамбаева неоднократно заявляли, что у их подзащитного ряд хронических заболеваний, не позволяющих ему находиться под стражей, в частности, пониженное давление, проблемы с сердцем и позвоночником.

До госпитализации Атамбаев находился в колонии номер 27 в селе Молдовановка Аламудунского района Чуйской области Киргизии.