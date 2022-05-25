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Дальнее зарубежье 25.05.2022 22:03

Еврокомиссия предлагает механизм, повышающий эффективность поиска подпадающих под санкции активов

Европейская комиссия в среду предложила новый механизм, призванный сделать более эффективным процесс конфискации подпадающих под санкции ЕС активов.

"Комиссия разработала предложение по директиве о поиске и конфискации активов", - отмечается в пресс-релизе Еврокомиссии.

В документе подчеркивается, что предложения предусматривают расширение мандата структур по поиску активов, на которые распространяются европейские ограничительные меры. Также предложения предусматривают "расширение возможностей по конфискации активов за более широкий перечень преступлений".

Кроме того, Еврокомиссия предлагает учредить во всех странах ЕС структуры по управлению замороженными активами, "чтобы убедиться, что эта собственность не будет терять в стоимости". "Также будет возможность продавать те замороженные активы, которые могут быстро утратить свою ценность, а также - активы, содержание которых обходится дорого", - отмечается в пресс-релизе.

Представлявшему на пресс-конференции в Брюсселе инициативу ЕК еврокомиссару по вопросам юстиции Дидье Рейндерсу задали вопрос о том, какую добавленную стоимость имеет новое предложение Еврокомиссии о механизме поиска подпадающих под санкции активов при том, что европейское управление по борьбе с отмыванием денег (AMLA) уже выполняет такую функцию.

"Мы используем все инструменты, имеющиеся в нашем распоряжении, включая структуру по борьбе с отмыванием денег, работаем с Европолом и Евроюстом, чтобы помогать государствам-членам выявлять соответствующие авуары, и это до сих пор позволило заморозить немало активов. Добавленная стоимость сегодняшнего предложения не только в том, чтобы замораживать авуары, но идти дальше. Криминализация обнаруженных средств позволит конфисковывать активы в случаях правонарушений уголовного порядка, например, попыток обхода санкций. И можно будет действовать более эффективно в том, что касается конфискаций", - объяснил Рейндерс.

Он также сообщил, что в ряде государств-членов ЕС имеются регистры авуаров, вызывающих интерес правосудия. Но они не единообразны в разных странах ЕС. И он ожидает инициатив по их лучшей гармонизации для содействия работе по конфискации, когда это возможно, соответствующих средств, чтобы внести их в специальный фонд помощи пострадавшим от военных действий на Украине, сказал член ЕК по юстиции.

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