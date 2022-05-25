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Регион 25.05.2022 18:17

В Ереване заявили об отсутствии значимых результатов в переговорах Армении и Турции

Существенных результатов в переговорах Армении и Турции по нормализации отношений и открытию границы нет, заявил глава армянского МИД Арарат Мирзоян.

"На данном этапе, сколько бы ни говорили, что процесс (нормализации армяно-турецких отношений - ИФ) идет без предварительных условий, однако наши турецкие коллеги синхронизируют этот процесс с процессом между Арменией и Азербайджаном. И это не придает дополнительного конструктивизма", - сказал Мирзоян в среду в парламенте в рамках "правительственного часа".

"Надеемся, что в будущем будут результаты. Мы искренни в своих заявлениях и заинтересованы в нормализации отношений и открытии границы. Не исключаю также, что на каком-то этапе встречи могут происходить в Анкаре и Ереване", - отметил глава МИД Армении.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ТУРЦИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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