Экс-президенту Молдовы предъявили обвинения в госизмене и коррупции

Экс-президенту Молдовы Игорю Додону предъявили обвинения по статьям о коррупции и государственной измене, прокуроры обратились в суд с запросом о его аресте на 30 суток, сообщила журналистам в среду пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Марианна Кёерпек.

По ее словам, "в ходе допроса в среду Додону предъявили обвинения, дело возбуждено по обоснованному подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 324 (пассивная коррупция), ст. 181/2 (получение финансирования политической партии от преступной организации), ст. 337 (государственная измена) и ст. 330/2 (незаконное обогащение)".

"Прокуроры требуют ордеров на арест для бывшего главы государства Игоря Додона и его родственника, задержанных после обысков. Они подали ходатайство на применение ареста сроком на 30 суток. Cуд установит дату и время рассмотрения дела", - сказала Керпек.

Запрос прокуроров должен быть рассмотрен судом не позднее вечера пятницы, когда истекают 72 часа, на которые предварительно был задержан Додон.

Додон содержится в следственном изоляторе Инспектората полиции Кишинева. В ходе следственных мероприятий во вторник проведено 10 обысков в офисах и домах подозреваемых. Обыск в трехэтажном доме Додона в Кишиневе продолжался в течение всего дня - около десяти часов. Оперативники вынесли из дома вещественные доказательства, в том числе документы и электронные носители.