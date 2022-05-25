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СНГ 25.05.2022 18:29

Экс-президенту Молдовы предъявили обвинения в госизмене и коррупции

Экс-президенту Молдовы Игорю Додону предъявили обвинения по статьям о коррупции и государственной измене, прокуроры обратились в суд с запросом о его аресте на 30 суток, сообщила журналистам в среду пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Марианна Кёерпек.

По ее словам, "в ходе допроса в среду Додону предъявили обвинения, дело возбуждено по обоснованному подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 324 (пассивная коррупция), ст. 181/2 (получение финансирования политической партии от преступной организации), ст. 337 (государственная измена) и ст. 330/2 (незаконное обогащение)".

"Прокуроры требуют ордеров на арест для бывшего главы государства Игоря Додона и его родственника, задержанных после обысков. Они подали ходатайство на применение ареста сроком на 30 суток. Cуд установит дату и время рассмотрения дела", - сказала Керпек.

Запрос прокуроров должен быть рассмотрен судом не позднее вечера пятницы, когда истекают 72 часа, на которые предварительно был задержан Додон.

Додон содержится в следственном изоляторе Инспектората полиции Кишинева. В ходе следственных мероприятий во вторник проведено 10 обысков в офисах и домах подозреваемых. Обыск в трехэтажном доме Додона в Кишиневе продолжался в течение всего дня - около десяти часов. Оперативники вынесли из дома вещественные доказательства, в том числе документы и электронные носители.

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Тэги: МОЛДОВА, ИГОРЬ ДОДОН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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