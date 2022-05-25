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ТЭК 25.05.2022 18:46

Запасы нефти в США снизились на 1,02 млн баррелей за неделю

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,02 млн баррелей - до 419,8 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны.

Товарные запасы бензина снизились на 482 тыс. баррелей и составили 219,71 млн баррелей.

Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 1,66 млн баррелей, до 106,92 млн баррелей.

Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 2,13 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,64 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

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Тэги: США, НЕФТЬ, ЗАПАСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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