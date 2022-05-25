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Регион 25.05.2022 18:49

Пашинян рассказал о двух вариантах урегулирования отношений с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил об обсуждении двух вариантов возможных переговоров по мирному соглашению с Азербайджаном.

"Идет дискуссия и в международном сообществе, и в Армении - должно ли урегулирование отношений между Арменией и Азербайджаном включать карабахский вопрос или его следует рассматривать его отдельно", - сказал Пашинян в среду в парламенте в рамках "правительственного часа".

По его словам, оппозиция Армении заявляет, что повестка урегулирования карабахского конфликта - это отдельный вопрос.

Он также сообщил, что на встрече в Брюсселе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главой Евросовета Шарлем Мишелем вопрос анклавов не обсуждался.

"Азербайджан прямо или косвенно поднимает этот вопрос, но мы говорили, что де-юре не зафиксировано существование азербайджанских анклавов на территории Армении...", - сказал Пашинян.

Он заявил также, что в Брюсселе прошли "очень серьезные" обсуждения по Карабаху, по результатам которых "зафиксированы различия в позициях Армении и Азербайджана".

"Баку считает, что карабахский конфликт решен, Армения считает, что не решен. Баку представил свои пять предложений, мы - свои, и на этой основе должны проводиться переговоры", - заявил Пашинян.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ


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