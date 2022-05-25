В «Энергоатоме» опровергли данные главы МАГАТЭ о наличии на Запорожской АЭС плутония и обогащенного урана

"Энергоатом", оператор АЭС Украины, опроверг озвученную главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси информацию о запасах на контролируемой российскими вооруженными силами Запорожской АЭС в 30 тыс. кг плутония и 40 тыс. кг обогащенного урана.
"На Запорожской атомной электростанции ни уран, ни плутоний, которые можно было бы использовать в военных целях, не хранились и не хранятся. А хранятся тепловыделяющие сборки, но это совсем другая история, и она называется ядерное топливо. Которое, конечно же, есть на всех АЭС мира", - сообщил "Энергоатом" в своем телеграмм-канале в среду.
Компания также добавила, что на Запорожской АЭС в специальном сухом хранилище хранится отработавшее ядерное топливо, которое тоже никоим образом не касается "озвученной чепухи".
Ранее во время дискуссии по ядерной безопасности в рамках Всемирного экономического форума в Давосе Гросси выразил обеспокоенность тем, что на Запорожской АЭС находятся подобные ядерные материалы, подчеркнув, что это также является основанием для скорейшего визита представителей МАГАТЭ на эту АЭС.
"Мы пытаемся вернуться на атомную электростанцию в Запорожье, которая является крупнейшей атомной электростанцией в Европе. Шесть ядерных реакторов, 30 тыс. кг плутония, 40 тыс. кг обогащенного урана, а мои инспекторы не имеют доступа к этому", - сказал он.
При этом он назвал беспрецедентной и нежизнеспособной ситуацию, при которой атомная станция контролируется российскими силами, но руководит ею украинский оператор "Энергоатом".
По его словам, при таких условиях МАГАТЭ не может иметь достаточно рычагов для контроля ядерной безопасности.
По данным Минобороны РФ, Запорожская АЭС контролируется российской армией с 28 февраля.
МАГАТЭ неоднократно заявляло о намерениях ее посетить, о чем договаривается как с украинской, так и с российской сторонами. Глава "Энергоатома" Петр Котин со своей стороны высказывал мнение, что визит МАГАТЭ на станцию в сложившейся ситуации неприемлем.
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