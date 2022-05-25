Федрезерв поздно отреагировал на инфляцию из-за «смазанных» за время пандемии статданных - Бернанке

Запоздалая реакция Федеральной резервной системы (ФРС) на резкий всплеск инфляции объясняется необычными эффектами пандемии коронавируса, исказившими макроэкономические показатели, написал в своей авторской колонке в издании MarketWatch бывший председатель Федрезерва Бен Бернанке.
"Пандемия внесла путаницу в обычно надежные показатели силы рынка труда. В середине 2021 года руководители Федрезерва видели, что экономика далека от ситуации полной занятости. Уровень безработицы в июне составлял 5,9%, оставаясь намного выше допандемийного уровня в 3,5%, и число занятых было ниже на миллионы человек. Однако в условиях пандемии эти индикаторы скрывали истинную силу рынка труда", - написал Бернанке.
"Многие откладывали возвращение на работу из-за необходимости ухаживать за родственниками, из-за боязни заразиться или потому, что они пересматривали свои жизненные приоритеты. Теперь из-за резко возросших зарплат и трудностей с поиском сотрудников стало понятно, что рынок труда в последний год был гораздо более крепким, чем предполагали традиционные индикаторы", - добавил он.
По словам Бернанке, в середине прошлого года, когда инфляция без учета продуктов питания и энергоносителей составляла около 3,5%, ФРС объясняла это временными факторами, связанными с восстановлением экономики, включая рост цен на отели и авиабилеты, проблемы с цепочками поставок и резкий рост потребительских расходов. Тогда казалось, что эти факторы ослабнут по мере ослабления пандемии. Кроме того, инфляционные ожидания оставались умеренными, что только подтверждало оценку Федрезерва.
В итоге оказалось, что шоки на стороне предложения действительно были важным фактором, стоящим за ускорением роста потребительских цен, однако эффекты оказались сильнее и продолжительнее, чем предполагал центробанк. Затем ценовое давление усилилось из-за дальнейшего роста цен на продукты и топливо на фоне событий в Украине, отметил Бернанке.
"Теперь задачей Федрезерва является замедлить инфляцию, не спровоцировать при этом рецессию", - написал Бернанке, повторив, по сути, слова действующего председателя ФРС Джерома Пауэлла.
Федрезерв впервые за четыре года повысил ставку на 25 базисных пунктов в марте 2022 года, затем в мае стоимость заимствований была увеличена сразу на 50 б.п., до 0,75-1%. Ожидается, что регулятор будет повышать ставку на каждом заседании до конца года.
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