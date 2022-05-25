Председатель президиума Боснии и Герцеговины призвал к преодолению разногласий в стране

Действующий председатель президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Шефик Джаферович выступил с призывом к единению всех жителей страны и их лидеров.

"Я обращаюсь с призывом ко всем сторонам покончить с риторикой, направленной на разделение, и предпринять конкретные шаги в сторону примирения", - сказал он, выступая в штаб-квартире НАТО.

Высказывания Джаферовича связаны в том числе и с позицией Республики Сербской (в составе БиГ). Так, в декабре 2021 года депутаты скупщины Республики Сербской поддержали необходимость начала процесса отзыва ряда полномочий, делегированных ранее республикой федеральному центру. В частности, речь идет об общей армии БиГ, юридической и налоговой системах. Такую позицию в руководстве Республики Сербской объясняют тем, что центральные власти страны не соблюдают обязательств, взятых на себя ранее.