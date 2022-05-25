Цены на нефть замедлили рост на фоне данных Минэнерго США

Нефтяные котировки замедлили рост в среду после выхода официальных статистических данных об изменении запасов топлива в США.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:04 по бакинскому времени подорожали на $0,46 (0,41%) - до $114,02 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на июль на сессии Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,5 (0,46%) - до $110,27 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,02 млн баррелей - до 419,8 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны.

Товарные запасы бензина снизились на 482 тыс. баррелей и составили 219,71 млн баррелей.

Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 1,66 млн баррелей, до 106,92 млн баррелей.

Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 2,13 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,64 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

В центре внимания трейдеров по-прежнему остается продолжающееся обсуждение Евросоюзом вопроса о введении запрета на импорт российской нефти. Ранее газета Financial Times написала, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает контрпродуктивным обсуждение эмбарго на уровне лидеров ЕС, поскольку консенсуса по этим мерам пока нет.

В то же время председатель Евросовета Шарль Мишель выразил уверенность в том, что странам сообщества удастся достичь компромисса ещё до запланированного на 30-31 мая саммита. "Я все еще уверен, что мы будем способны решить эту проблему до Совета ЕС, это потребует диалога, множества политических усилий, и мы очень упорно работаем над тем, чтобы сохранять единство, а также над тем, чтобы принимать решения", - сказал Мишель на совместной пресс-конференции с премьером Швеции Магдаленой Андерсен в среду.

Тем временем министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм накануне отметила, что администрация президента Джо Байдена не исключает введение ограничений на экспорт энергоносителей, чтобы сдержать резко подскочившие цены на топливо в стране.