Азербайджан стал полноправным членом мирового сообщества - председатель Исполкома СНГ

Председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь Содружества Независимых Государств (СНГ) Сергей Лебедев отметил, что за годы независимости Азербайджан стал полноправным членом мирового сообщества.
«За годы национального суверенитета Азербайджан стал полноправным членом мирового сообщества, получил широкое признание на международной арене», - написал он в поздравительном послании президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости, который отмечается в Азербайджане 28 мая.
Текст поздравительного послания опубликован в среду на сайте главы азербайджанского государства.
«Сегодня под Вашим руководством республика уверенно движется вперед по пути комплексных государственных реформ, нацеленных на укрепление политической и социально-экономической стабильности в стране», - добавил Лебедев.
Р.Керимов
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