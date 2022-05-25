Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8199 RUR   0.0307 GBR   2.1313 TRY   0.1052

Цена на нефть

24.05 $/bbl +/- WTI 109.77 -0.52 Brent 113.56 +0.14

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 25.05.2022 19:46

Азербайджан стал полноправным членом мирового сообщества - председатель Исполкома СНГ

Председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь Содружества Независимых Государств (СНГ) Сергей Лебедев отметил, что за годы независимости Азербайджан стал полноправным членом мирового сообщества.

«За годы национального суверенитета Азербайджан стал полноправным членом мирового сообщества, получил широкое признание на международной арене», - написал он в поздравительном послании президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости, который отмечается в Азербайджане 28 мая.

Текст поздравительного послания опубликован в среду на сайте главы азербайджанского государства.

«Сегодня под Вашим руководством республика уверенно движется вперед по пути комплексных государственных реформ, нацеленных на укрепление политической и социально-экономической стабильности в стране», - добавил Лебедев.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, СНГ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ, СЕРГЕЙ ЛЕБЕДЕВ


Похожие новости


Министр обороны Азербайджана встретится с коллегами из стран СНГ в Кызыле Баку в топ-3 городов СНГ, популярных для первомайских путешествий среди российских туристов Торговый оборот Азербайджана со странами СНГ в январе-сентябре 2017 года превысил $2,2 млрд Шахдаг - в топ-3 курортов СНГ для активного отдыха летом Начштабы ВС стран-участниц СНГ обсудили военное сотрудничество в рамках Содружества Лебедев благодарен президенту Алиеву за плодотворное сотрудничество в рамках Содружества

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az