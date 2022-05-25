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США ввели санкции против связанных с КСИР физлиц и структур

Минфин США в среду включил в санкционные списки физические и юридические лица, занимавшиеся, по мнению Вашингтона, торговыми операциями с иранским Корпусом Стражей Исламской революции (КСИР).

"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) вводит санкции в отношении международной сети контрабанды нефти и отмывания денег, возглавляемой представителями КСИР, которая способствовала продаже иранской нефти силам "аль-Кодс" и "Хезболле" на сотни миллионов долларов", - говорится в пресс-релизе ведомства.

Под санкции, в частности, попала базирующаяся в России компания ООО "РПП" и ее генеральный директор Михраб Сухраб Хамиди. Санкции ввели также в отношении находящегося в РФ афганского бизнесмена Камалуддина Гулама Набизады. Согласно утверждению США, они связаны с бывшим служащим КСИР и бывшим министром нефти Ростамом Гасеми, который сейчас занимает должность министра дорог и городского развития Ирана.

Помимо этого, санкционные меры вводят в отношении базирующейся в ОАЭ компании Zamanoil DMCC, которая, по мнению Вашингтона, "работала с российской компанией Роснефть в сфере доставки крупных объемов иранской нефти компаниям в Европе от имени КСИР".

В 2019 году США признали КСИР террористической организацией.

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Тэги: США, ИРАН, САНКЦИИ


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