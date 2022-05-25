Яхта Дэвида Боуи выставлена на продажу за 4,85 млн евро

Винтажная яхта, которой владел известный музыкант Дэвид Боуи, выставлена на продажу за 4,85 млн евро, сообщает издание The Barron`s.
Яхта El Caran длиной 39 метров была построена в 1977 году известной итальянской фирмой Benetti. Она была полностью модернизирована в 2020 году, в ней шесть кают для гостей и отдельная хозяйская каюта с панорамным видом, а также большая кают-компания. Материал палуб - тиковое дерево.
Судно полностью готово к эксплуатации и находится в порту недалеко от Рима.
Дэвид Боуи, скончавшийся в 2016 году, владел яхтой в 1980-х годах. При нем судно называлось Deneb Star.
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