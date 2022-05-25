Еврокомиссия предложила партнерам ЕС тоже криминализовать обход санкций

Странам-партнерам ЕС следовало бы вслед за Брюсселем расценивать нарушение санкционного режима Евросоюза в качестве преступления, считает член Еврокомиссии (ЕК) по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

"Как и в случае самих санкций, очевидно, что необходимо как можно более широкое применение (государствами-партнерами - ИФ) тех же механизмов, что и в ЕС, включая те, которые предложены сейчас по вопросу конфискаций", - сказал еврокомиссар в среду на пресс-конференции в Брюсселе.

Рейндерс представлял предложение ЕК, согласно которому нарушение санкционного режима следует считать преступлением на уровне ЕС. Предложение, как считают в Еврокомиссии, позволит создать общеевропейские правила, "благодаря которым станет проще расследовать, выдвигать обвинения и наказывать за нарушение санкций, причем - во всех странах ЕС". Также ожидается, что добавление к перечню "европреступлений" нарушения ограничительных мер легализует конфискацию авуаров.

Криминализация обхода санкций, объяснил член ЕК, позволит конфисковывать активы по причине правонарушений уголовного порядка.

По словам Рейндерса, скоординированные со странами-партнерами шаги также важны, когда речь будет идти о "передаче конфискованных средств для восстановления (Украины - ИФ) и для компенсации, хотя бы на первое время, пострадавшим" от военных действий.

Он сообщил, что соответствующие контакты уже осуществлялись, в частности, с США и в рамках группы G7, а также с другими странами-партнерами обсуждался вопрос, как, "прежде всего, применять единообразным порядком санкции, а затем перейти к единообразному определению криминализации попыток обхода санкций", будь то через партнеров по бизнесу, адвокатов или, например, банкиров.

"В ряде стран-партнеров очень полезно было бы преследовать по суду, в частности, банкиров, которые помогают обходить санкции", - пояснил еврокомиссар по юстиции.