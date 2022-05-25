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Дальнее зарубежье 25.05.2022 21:45

В афганском Мазари-Шарифе прогремели взрывы, есть погибшие

По меньшей мере два взрыва прогремело в среду вечером в городе Мазари-Шариф, центре провинции Балх на северо-западе Афганистана, имеются погибшие и раненые, сообщают местные СМИ.

"Оба взрыва с интервалом в несколько минут произошли в пятом округе города, заселенном преимущественно хазарейцами-шиитами. Источники сообщают, что второй взрыв произошел в Картае-Ариана, в результате инцидента погибли и получили ранения 10 человек", - сообщило информационное агентство Aamaj News.

Между тем агентство сообщает еще об одном взрыве, происшедшем примерно в это же время, но уже в мечети Хазрати-Закария в Кабуле.

"Талибан" подтвердил первый взрыв в Мазари-Шарифе.

Официальных сообщений о жертвах взрывов пока нет. Ни одна из действующих в стране вооруженных групп не взяла на себя ответственность за произошедшее.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ИНЦИДЕНТ, ВЗРЫВ


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