В афганском Мазари-Шарифе прогремели взрывы, есть погибшие

По меньшей мере два взрыва прогремело в среду вечером в городе Мазари-Шариф, центре провинции Балх на северо-западе Афганистана, имеются погибшие и раненые, сообщают местные СМИ.

"Оба взрыва с интервалом в несколько минут произошли в пятом округе города, заселенном преимущественно хазарейцами-шиитами. Источники сообщают, что второй взрыв произошел в Картае-Ариана, в результате инцидента погибли и получили ранения 10 человек", - сообщило информационное агентство Aamaj News.

Между тем агентство сообщает еще об одном взрыве, происшедшем примерно в это же время, но уже в мечети Хазрати-Закария в Кабуле.

"Талибан" подтвердил первый взрыв в Мазари-Шарифе.

Официальных сообщений о жертвах взрывов пока нет. Ни одна из действующих в стране вооруженных групп не взяла на себя ответственность за произошедшее.