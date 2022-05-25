В результате трех взрывов в афганском Мазари-Шарифе погибли не менее девяти человек

Не менее девяти человек погибли в результате трех взрывов в среду в городе Мазари-Шарифе, административном центре провинции Балх на северо-западе Афганистана, сообщило информационное агентство Aamaj News.
"Местные источники сообщают, что девять человек погибли и по меньшей мере 20 получили ранения", - говорится в сообщении.
Представители "Талибана" в провинции заявили, что в результате трех взрывов девять человек погибли, 15 получили ранения.
Со ссылкой на источники агентство сообщает, что первый взрыв произошел в пятом округе Мазари-Шарифа, где был подорван микроавтобус, второй и третий взрывы - в десятом районе города, где были подорваны две машины.
Очевидцы происшествия рассказали Aamaj News, что большинство пассажиров, погибших в результате первого взрыва, были хазарейцы-шииты. Свидетели инцидента добавили, что талибы не позволили журналистам освещать происшествие.
Ни одна из действующих в стране вооруженных групп не взяла на себя ответственность за произошедшее.
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