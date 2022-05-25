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Внешняя политика 25.05.2022 23:21

Азербайджан предпринимает шаги для нормализации отношений с Арменией - Байрамов

Азербайджан предпринимает шаги, направленные на нормализацию отношений и подписание мирного соглашения с Арменией. Об этом в интервью Agenzia Nova заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Он отметил, что Баку стремится гарантировать прочный мир, стабильность и развитие в соответствии с международным правом.

Байрамов добавил, что Азербайджан выступает за использование всех международных площадок, которые могут внести вклад в достижение этой цели.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ДЖЕЙХУН БАЙРАМОВ


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