Азербайджан предпринимает шаги для нормализации отношений с Арменией - Байрамов

Азербайджан предпринимает шаги, направленные на нормализацию отношений и подписание мирного соглашения с Арменией. Об этом в интервью Agenzia Nova заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.
Он отметил, что Баку стремится гарантировать прочный мир, стабильность и развитие в соответствии с международным правом.
Байрамов добавил, что Азербайджан выступает за использование всех международных площадок, которые могут внести вклад в достижение этой цели.
Р.Керимов
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