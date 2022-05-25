Азербайджан предпринимает шаги для нормализации отношений с Арменией - Байрамов

Азербайджан предпринимает шаги, направленные на нормализацию отношений и подписание мирного соглашения с Арменией. Об этом в интервью Agenzia Nova заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Он отметил, что Баку стремится гарантировать прочный мир, стабильность и развитие в соответствии с международным правом.

Байрамов добавил, что Азербайджан выступает за использование всех международных площадок, которые могут внести вклад в достижение этой цели.

Р.Керимов