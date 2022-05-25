США проводят секретные переговоры с Саудовской Аравией о наращивании нефтедобычи

Советники президента США Джо Байдена находятся с тайным визитом в Саудовской Аравии с целью обсуждения возможного увеличения нефтедобычи королевством, сообщил портал Axios со ссылкой на ряд нынешних и бывших представителей американских властей.

По данным портала, координатор политики Белого дома на Ближнем Востоке Бретт МакГурк и старший советник по глобальной энергобезопасности в госдепе Амос Хохштейн прибыли в королевство накануне.

"США, в частности, хотят от Саудовской Аравии увеличения нефтедобычи, чтобы иметь возможность ввести широкий спектр санкций против российской нефти на фоне конфликта в Украине", - отмечает Axios.

Американские власти также хотят снизить цены на топливо в преддверии промежуточных выборов в США осенью 2022 года.

Администрация Байдена неоднократно обращалась с призывом к Эр-Рияду нарастить добычу нефти, но Саудовская Аравия пока не шла навстречу пожеланиям Вашингтона. При этом, напоминает портал, Саудовская Аравия придерживается соглашения с РФ об уровне добычи нефти, действие которого, тем не менее, истекает в сентябре.

Также идет обсуждение возможного соглашения между Саудовской Аравией, Израилем и Египтом. США действуют как посредник в консультациях этих трех стран, и успех их переговоров может стать началом нормализации отношений Саудовской Аравии и Израиля.

Соглашение предусматривает передачу Египтом Саудовской Аравии - при согласии Израиля - островов Тиран и Санафир в Красном море, а также ряд шагов Саудовской Аравии в отношении Израиля с целью нормализации отношений. В случае заключения соглашения администрация Байдена добьется большого дипломатического успеха на Ближнем Востоке, отмечает портал.

Кроме того, МакГурк и Хохштейн обсуждают с представителями саудовских властей улучшение отношений Вашингтона и Эр-Рияда. Байден изучает возможность посетить Саудовскую Аравию в рамках его турне по странам Ближнего Востока, намеченного на конец июня. По словам источников, визит Байдена в королевство может пройти в том случае, если США и Саудовская Аравия смогут добиться взаимопонимания, в частности, по вопросам нефтедобычи и налаживания отношений Эр-Рияда с Израилем.

В Белом доме отказались подтвердить Axios данную информацию.