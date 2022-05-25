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СНГ 25.05.2022 23:40

Жителям Молдовы посоветовали две недели не ездить в Приднестровье

Власти Молдовы рекомендовали своим гражданам в ближайшие две недели воздержаться от поездок в Приднестровье. С призывом по этому поводу выступило в среду Бюро по реинтеграции при правительстве Молдовы.

"Бюро по реинтеграции рекомендует воздержаться в ближайшие две недели от необоснованных поездок в Приднестровский регион, чтобы не подвергать себя рискам неправомерного ограничения гарантированных прав и свобод. Выяснилось, что хотя уровень опасности снижен с красного на желтый, при этом решено усилить ряд ограничительных мер, интенсифицировать режим деятельности различных структур, усилить проверки различных объектов инфраструктуры, транспортных средств, людей и т.д.", - пояснила пресс-служба ведомства.

Действующие в регионе ограничения включают обязательную регистрацию граждан для проезда через тираспольские пункты пропуска, установку контрольно-пропускных пунктов на въездах в населенные пункты, усиление детального и специального технического контроля въезда/выезда транспортных средств в регион, в том числе на автовокзалах и железнодорожных станциях на левом берегу Днестра и в Бендерах.

"Введенные ограничительные меры вызывают беспокойство в связи с тем, что подобные препятствия не существуют на правом берегу Днестра в отношении жителей Приднестровья, а также из-за невозможностью компетентных национальных органов оперативно вмешаться в случае каких-либо инцидентов в регионе", - отметило Бюро по реинтеграции.

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Тэги: МОЛДОВА, ПРИДНЕСТРОВЬЕ


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