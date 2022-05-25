Акции Европы выросли в среду после снижения накануне

Европейские фондовые индексы вышли в плюс к окончанию сессии в среду, несколько восстановившись после резкого падения по итогам предыдущей сессии.

Внимание трейдеров было направлено на протокол заседания Федеральной резервной системы (ФРС) от 3-4 мая.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 в среду вырос на 0,63% и составил 434,31 пункта. Во вторник индикатор упал на 1,1%.

Британский FTSE 100 прибавил 0,51%, германский DAX - 0,63%, французский САС 40 - 0,73%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 подскочили на 1,57% и 1,49% соответственно.

Федрезерв, действия которого оказывают влияние на политику центробанков по всему миру, повысил базовую процентную ставку по итогам заседания 3-4 мая на 50 базисных пунктов (б.п.), до 0,75-1% годовых. Ставка была поднята сразу на 50 б.п. впервые с 2000 года. На пресс-конференции по итогам заседания председатель американского ЦБ Джером Пауэлл заявил, что Федрезерв будет рассматривать повышение ставки на 50 б.п. на следующих нескольких заседаниях.

Вместе с тем аналитики задаются вопросом, насколько высоко американский ЦБ может поднять базовую ставку, прежде чем появится реальный риск спровоцировать рецессию в экономике, отмечает Financial Times.

Статданные по экономике Германии, опубликованные в среду, показали увеличение ВВП страны на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Оценка роста экономики в годовом выражении была пересмотрена с повышением - до максимальных за три квартала 3,8% с 3,7%, свидетельствуют данные Федерального статистического агентства ФРГ.

Тем временем опережающий индекс потребительского доверия в Германии, рассчитываемый GfK, немного поднялся с рекордно низкого уровня (минус 26,6 пункта), зафиксированного в мае. Июньское значение индекса увеличилось до минус 26 пунктов.

"Несмотря на смягчение карантинных ограничений, война на территории Украины, а также высокая инфляция в Европе негативно сказываются на настрое потребителей", - отмечают в GfK.

Во Франции индикатор потребительского доверия в мае упал до минимальных с октября 2014 года 86 пунктов с 87 пунктов в апреле. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали его повышения до 89 пунктов.

Стоимость акций TotalEnergies SE поднялась по итогам торгов на 2,9%. Французская компания объявила о покупке 50% акций американской Clearway, работающей в сфере возобновляемых источников энергии.

Бумаги британского ритейлера Marks & Spencer Group Plc подорожали на 4,8% после публикации отчетности компании.

Акции Glencore Plc выросли в цене на 0,3%. Швейцарский сырьевой трейдер сообщил, что выплатит не менее $1,2 млрд, и два его бизнес-подразделения признают себя виновными за дачу взяток в Великобритании и сговоре с целью нарушения антикоррупционных законов США.

Лидерами роста среди компонентов индекса Stoxx Europe 600 стали акции британского ритейлера THG Plc и австрийской генерирующей компании Verbund AG, подорожавшие на 9,4%.

Самое резкое снижение показали бумаги горнодобывающей компании BHP Group, упавшие на 10,5% из-за закрытия реестра акционеров. Также более чем на 6% опустились акции британского ритейлера спортивных товаров JD Sports и поставщика услуг в сфере продаж билетов и индустрии развлечений CTS Eventim.