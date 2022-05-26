В Баку считают важным урегулирование ситуации в Украине путем переговоров в рамках ее территориальной целостности

В Азербайджане считают важным урегулирование ситуации в Украине путем переговоров в рамках ее территориальной целостности. Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в интервью итальянскому информационному агентству Agenzia Nova.
Он подчеркнул, что «Азербайджан всегда руководствовался в международных отношениях нормами и принципами международного права», выступая за их соблюдение.
Байрамов заявил, что в Баку призвали к диалогу для предотвращения дальнейшей эскалации, подчеркнув необходимость прямых переговоров.
Он добавил, что Азербайджан был одной из первых стран, оказавших гуманитарную помощь Украине. «На сегодняшний день мы предоставили Киеву гуманитарную помощь на сумму 15 миллионов евро», - отметил глава МИД.
Р.Керимов
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