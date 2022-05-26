Байден выдвинет Марка Либби на должность посла США в Азербайджане

Президент США Джо Байден намерен выдвинуть кадрового дипломата Марка Либби на должность посла в Азербайджане. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
«Сегодня президент США Джо Байден объявил о своем намерении выдвинуть ... Марка Либби ... на должность чрезвычайного и полномочного посла в Азербайджане», - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что Марк Либби - кадровый дипломат, имеющий ранг советника-посланника.
Ранее он занимал должность заместителя главы миссии и временного поверенного в делах в представительстве США при Европейском союзе в Брюсселе. Другие зарубежные командировки включают поездки в Варшаву, Нассау, Никосию и Багдад.
Свободно говорит на польском и французском языках.
Р.Керимов
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