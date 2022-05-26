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Спорт 26.05.2022 01:30

«Рома» стала первым в истории победителем Лиги конференций

Итальянская "Рома" стала победителем первого в истории розыгрыша Лиги конференций УЕФА.

В финале футболисты "Ромы" одолели нидерландскую команду "Фейеноорд" - 1:0. на 32-й минуте гол провел полузащитник Николо Дзаньоло.

Игра прошла в Тиране (Албания).

Итальянскую команду привел к триумфу главный тренер Жозе Моуринью. 59-летний португальский специалист, таким образом, выиграл третий европейский клубный турнир. Кроме победы в Лиге конференций, он также выигрывал Лигу чемпионов (в 2004 году с португальским "Порту" и в 2010 году с итальянским "Интером") и Лигу Европы, которая до 2009 года называлась Кубком УЕФА (в 2003 году с "Порту" и в 2016 году с английским "Манчестер Юнайтед").

Лига конференций УЕФА - третий по значимости еврокубок. Победитель турнира получает право сыграть в групповом этапе следующего розыгрыша Лиги Европы УЕФА.

Между тем, ранее уже прошел финал Лиги Европы - второго по статусу клубного турнира континента, победителем соревнования стал немецкий "Айнтрахт". 28 мая в Париже пройдет финал Лиги чемпионов: в решающем матче главного турнира сыграют английский "Ливерпуль" и испанский "Реал".

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Тэги: МИР, СПОРТ, ФУТБОЛ, ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ


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