Россельхознадзор рассмотрит вопрос об отмене запрета на ввоз молочной продукции из Ирана

Россельхознадзор рассмотрит вопрос об отмене запрета на ввоз молока и молочной продукции из Ирана и расширении списка иранских предприятий-поставщиков.
Как сообщает служба, договоренность вернуться к вопросу об отмене действующих ограничений, а также аттестации новых предприятий на поставку молока и молочной продукции для экспорта из Ирана в Россию была достигнута на пятом заседании рабочей группы по ветеринарным вопросам, в котором приняли участие представители Россельхознадзор и Иранской ветеринарной организации.
Вопрос будет рассматриваться после получения Россельхознадзором комментариев иранской стороны к предварительному отчету об инспекции, проведенной российскими специалистами в конце 2021-начале 2022 года. Кроме того, в ближайшее время специалисты Иранской ветеринарной организации посетят подведомственные Россельхознадзору научные институты, в которых изучат методы лабораторной диагностики.
На заседании рабочей группы были обсуждены и другие вопросы расширения взаимной торговли.
Как сообщалось, Россельхознадзор с 28 февраля 2020 года запретил ввоз из Ирана молока и молочной продукции через МАПП "Ягар-Казмаляр" (Дагестан) в связи с нарушениями требований ветеринарного законодательства ЕАЭС. С 29 декабря 2020 года по этой причине был запрещен ввоз замороженных сливок.
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