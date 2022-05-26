Росстат зафиксировал дефляцию впервые с августа

Росстат на неделе с 14 по 20 мая 2022 года зафиксировал дефляцию в РФ на уровне 0,02% после инфляции с 7 по 13 мая в 0,05%, 0,12% с 30 апреля по 6 мая, 0,21% с 23 по 29 апреля, 0,25% с 16 по 22 апреля, 0,20% с 9 по 15 апреля, 0,66% со 2 по 8 апреля, 0,99% с 26 марта по 1 апреля, 1,16% с 19 по 25 марта, 1,93% с 12 по 18 марта, 2,09% с 5 по 11 марта, 2,22% с 26 февраля по 4 марта, 0,45% с 19 по 25 февраля, сообщил в среду Росстат.

Последний раз недельная дефляция в РФ была зафиксирована на неделе с 10 по 16 августа 2021 года и объяснялась сезонным удешевление плодоовощной продукции.

С начала месяца цены к 20 мая выросли на 0,13%, с начала года - на 11,82%.

Среднесуточный рост цен за 20 дней мая 2022 года, по данным Росстата, составил 0,006% (против среднесуточных 0,020% за 20 дней мая 2021 года).

Из среднесуточных данных следует, что годовая инфляция в РФ замедлилась примерно до 17,5% с 17,7% на 13 мая, 17,83% в конце апреля, после 16,69% на конец марта, 9,15% на конец февраля, 8,73% на конец января и 8,39% на конец декабря.

Как сообщалось, ЦБ в среду утром заявил о внеплановом заседании по денежно-кредитной политике 26 мая, на котором аналитики ожидают снижения ключевой ставки минимум на 200 базисных пунктов (с текущих 14%).

По данным Росстата, за период с 14 по 20 мая снизились цены на яйца на 3,6%, на сахар - на 0,8%, на свинину и мясо кур - на 0,3%, рыбу мороженую и макаронные изделия - на 0,2%.

Плодоовощная продукция подешевела на 1,4%, в том числе огурцы - на 9,4%, капуста - на 6,2%, помидоры - на 4,3%, свекла столовая - на 2,0%, морковь - на 0,8%. В то же время цены на лук выросли на 3,4%, картофель - на 2,8%, яблоки - на 2,0%, бананы - на 0,9%.

Цены на маргарин и соль за неделю поднялись на 0,8%, чай черный - на 0,7%, сосиски, сардельки, сыры сычужные, масло подсолнечное - на 0,6%.

В группе наблюдаемых медикаментов подешевели за неделю: ренгалин - на 1,0%, левомеколь - на 0,8%, эргоферон и нимесулид - на 0,6%, валидол - на 0,4%.

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости подорожали: спички - на 1,8%, мыло туалетное - на 1,5%, мыло хозяйственное - на 1,0%.

Одновременно цены на смартфоны снизились на 1,5%, плиты ДСП - на 1,0%, телевизоры - на 0,9%.

Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо опустились на 0,1%.

Стоимость полета в экономическом классе самолета (этот показатель с апреля включен в корзину товаров и услуг расчета недельной инфляции вместо турпоездок в Турцию) в среднем по России уменьшилась на 3,5% (неделей ранее снизилась на 0,9%).