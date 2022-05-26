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Испытания ракет в Северной Корее лишь способствуют международной напряженности - ООН

Недавние пуски трех баллистических ракет со стороны Северной Кореи увеличивают региональную и международную напряженность, для поддержания мира необходимы дипломатические контакты, заявил в среду представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Пуски этих трех ракет лишь способствуют региональной и международной напряженности. (...) Генсек призывает КНДР полностью выполнять международные обязательства в соответствии со всеми актуальными резолюциями Совета безопасности", - заявил Дюжаррик на брифинге.

Он подчеркнул, что только дипломатическое взаимодействие может привести к поддержанию мира и полной денуклеаризации корейского полуострова.

КНДР ранее в среду осуществила пуск трех баллистических ракет в сторону Японского моря, одна из них - межконтинентальная.

В качестве ответа Южная Корея и США также запустили баллистическую ракету Hyunmoo-II и одну ракету американского тактического ракетного комплекса ATACMS в сторону Японского моря, чтобы продемонстрировать свои "возможности быстрого удара".

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Тэги: МИР, ООН, СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ


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