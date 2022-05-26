Правительство РФ на три месяца разрешило продолжение поставок газа с завода "Ямал СПГ" в адрес глобального СПГ-трейдера из группы Gazprom Germania, в которой власти ФРГ ввели внешнее управление.

Соответствующее распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина от 25 мая 2022 г. № 1294-р опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Как сообщалось, в апреле министерство экономики ФРГ распорядилось передать холдинг Gazprom Germania под управление Федерального сетевого агентства. В ответ на это правительство РФ 11 мая ввело блокирующие санкции в отношении всей группы Gazprom Germania - запрещены любые сделки, заход в порты РФ, платежи и операции с ценными бумагами.

В том числе под санкции подпали компании Gazprom Global LNG и Gazprom Marketing & Trading Singapore PTE. Ltd. Это глобальные трейдеры СПГ, оперирующие портфелем СПГ "Газпрома" - в том числе объемами с заводов "Сахалин 2" и "Ямал СПГ". Запрет на сделки, а также заход в порты РФ судов, действующих в их интересах, отрезает эти компании от поставок российского СПГ.

Новое распоряжение разрешает поставки СПГ от ОАО "Ямал СПГ" и Yamal Trade Pte. Ltd. в адрес Gazprom Marketing & Trading Singapore PTE. Ltd. с 25 мая на срок 90 календарных дней.

"Ямал СПГ" является совместным предприятием "НОВАТЭКа" (50,1%), французской Total (20%) и китайских CNPC (20%) и SRF (9,9%). СП построило СПГ-завод производством 16,5 млн т в год (каждая линия по 5,5 млн т/г) на базе Южно-Тамбейского месторождения.

В 2015 году Yamal Trade и Gazprom Marketing & Trading Singapore подписали долгосрочный контракт на поставку 2,9 млн тонн СПГ ежегодно на срок свыше 20 лет.