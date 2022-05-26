Главы МИД Турции и Израиля обсудили возможность возвращения послов

Главы внешнеполитических ведомств Израиля и Турции Яир Лапид и Мевлют Чавушоглу на встрече с глазу на глаз, которая состоялась в среду, обсудили возможное возвращение послов, сообщил газете The Times of Israel неназванный израильский чиновник.

"Два дипломата достигли взаимопонимания по этому вопросу, обе стороны довольны этим", - пишет газета.

"Собеседники отметили, что восстановление полноценных дипломатических отношений не является неизбежным, но страны приняли постепенный подход", - подчеркивает издание.

Согласно The Times of Israel, "оба министра не поднимали вопроса о послах в итоговых заявлениях, нет и никаких указаний на какие-либо сроки".