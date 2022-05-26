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Главы МИД Турции и Израиля обсудили возможность возвращения послов

Главы внешнеполитических ведомств Израиля и Турции Яир Лапид и Мевлют Чавушоглу на встрече с глазу на глаз, которая состоялась в среду, обсудили возможное возвращение послов, сообщил газете The Times of Israel неназванный израильский чиновник.

"Два дипломата достигли взаимопонимания по этому вопросу, обе стороны довольны этим", - пишет газета.

"Собеседники отметили, что восстановление полноценных дипломатических отношений не является неизбежным, но страны приняли постепенный подход", - подчеркивает издание.

Согласно The Times of Israel, "оба министра не поднимали вопроса о послах в итоговых заявлениях, нет и никаких указаний на какие-либо сроки".

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ТУРЦИЯ, МИД, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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