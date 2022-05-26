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Регион 26.05.2022 03:00

Швеция и Финляндия показали положительное отношение к отмене оружейного эмбарго против Анкары - Калын

Представители Швеции и Финляндии на переговорах в Анкаре по вопросу их членства в НАТО продемонстрировали положительный подход к вопросу снятия оружейного эмбарго против Турции, заявил советник турецкого президента по внешней политике Ибрагим Калын.

"Калын также отметил, что на переговорах наблюдалось позитивное отношение к вопросу снятия эмбарго на поставки оборонной продукции Анкаре", - сообщает в среду агентство "Анадолу".

В то же время он сказал, что, если Швеция и Финляндия хотят получить согласие Турции на вступление в НАТО, эти страны должны должным образом и в определенные сроки отреагировать на проблемы, вызывающие беспокойство Турции в сфере безопасности.

Турецкую делегацию на переговорах в Анкаре возглавлял Калын и заместитель главы МИД Седат Онал.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ШВЕЦИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, НАТО


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