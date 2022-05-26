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Вучич пока не видит возможности ввести санкции против России

Сербия в настоящий момент не намерена вводить какие-либо санкции в отношении России, заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе сербский президент Александр Вучич, отказавшись при этом выступать с какими-либо прогнозами на будущее.

"Сейчас такой возможности не существует", - приводит его слова сербский телеканал РТС.

"Я не знаю, что будет в будущем, что принесет нам жизнь, и как все будет выглядеть. Я не из тех, кто клянется, а потом не выполняет, я больше люблю делать что-то, а не клясться", - добавил президент Сербии.

"Сербия - единственная страна в Европе, которая проводит собственную независимую политику - ни пророссийскую, ни прозападную. Она находится на европейском пути, никому не навредила, не способствовала конфликтам", - подчеркнул Вучич.

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Тэги: СЕРБИЯ, РОССИЯ, САНКЦИИ, АЛЕКСАНДР ВУЧИЧ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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