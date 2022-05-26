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ТЭК 26.05.2022 09:26

Вучич полагает, что Сербии удастся получить справедливую цену на газ

Президент Сербии Александр Вучич выразил уверенность, что страна будет покупать у России газ по справедливой цене и в необходимых количествах.

"После 31 мая рыночная цена на газ для нас могла бы быть около тысячи долларов за тысячу кубометров, а с доставкой и посредниками - $1,2-1,3 тыс. Это огромная цена. Я верю, что мы получим справедливую цену. Цена, которую мы получали у наших российских партнеров, всегда была справедливой, снабжение всегда было уверенным", - приводит слова Вучича сербский телеканал РТС.

"Отчасти для нас было проблемой количество, но, я полагаю, в этот раз мы решим проблему и с количеством", - отметил президент Сербии.

Он назвал ситуацию с газоснабжением Сербии непростой, добавив, что страна должна направить крупные суммы на закупку и заполнение мощностей в газовых хранилищах на территории Венгрии.

Вучич выразил надежду на то, что результаты возможного разговора с президентом России Владимиром Путиным, будут положительными.

Ранее на этой неделе телеканал РТС сообщил, что телефонный разговор Вучича с Путиным может состояться в ближайшие дни. В ходе этого разговора президент Сербии намерен обсудить с российским лидером ситуацию с газоснабжением республики.

"Важными для меня являются три темы: объемы поставок газа, цена на газ и уверенность в газоснабжении", - цитировал Вучича телеканал РТС.

Президенты Сербии и России в начале апреля обсудили ситуацию с продолжением газоснабжения Сербии после истечения срока действия нынешнего контракта. "Президенты Вучич и Путин заявили, что долгосрочный газовый контракт истекает у Сербии 31 мая этого года и что необходимо в кратчайшие сроки начать переговоры о цене, количествах и других условиях закупок этого важного для Сербии энергоресурса", - говорилось в пресс-релизе, опубликованном тогда на сайте главы сербского государства.

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