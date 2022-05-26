Экономические вопросы вызывают наибольшее беспокойство у американцев

В преддверии американских промежуточных выборов 8 ноября 2022 года избирателей больше всего беспокоят вопросы экономического характера, такие как заработная плата и налоги, сообщает издание The Hill со ссылкой на опрос Politico-Morning Consult.
Согласно опросу, 41% зарегистрированных избирателей волнуют проблемы в сфере экономики, такие как заработная плата и налоги, 13% опрошенных считают приоритетными вопросы безопасности, 11 % - проблемы пожилых людей и женщин.
В целом, 47% респондентов заявили о доверии Республиканской партии в управлении экономикой, когда как только 36% доверяют демократам. Опрос также показал, что избиратели в большей степени полагаются на республиканцев в том, что касается борьбы против инфляции, безработицы.
The Hill отмечает, что демократы изо всех сил пытаются противостоять заявлениям республиканцев по экономическим вопросам, поскольку США продолжают сталкиваться с самым высоким уровнем инфляции за последние десятилетия. В апреле цены на потребительские товары выросли на 8,3% по сравнению с предыдущим годом, что стало самым быстрым ростом примерно за 40 лет, сообщает издание.
8 ноября 2022 года, в середине срока полномочий президента США Джо Байдена, пройдут голосования на федеральном и местном уровнях, включая выборы в палату представителей и сенат.
В ходе выборов в палату представителей США будут избраны представители от всех 435 округов конгресса в каждом их 50 американских штатов, делегаты без права голоса от округа Колумбия и четырех из пяти островных территорий Штатов.
Кроме того, в этот день будут избраны 34 из 100 сенаторов на шестилетние сроки в Конгрессе с 3 января 2023 по 3 января 2029 года.
По итогам выборов 2020 года демократическая партия заняла большинство мест как в сенате, так и в палате представителей. Теперь, по мнению наблюдателей, у республиканцев хорошие шансы вернуть себе большинство, причём возможно - в обеих палатах. Такой сценарий осложнит дальнейшую реализацию реформ администрации президента США Джо Байдена.
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