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Экономические вопросы вызывают наибольшее беспокойство у американцев

В преддверии американских промежуточных выборов 8 ноября 2022 года избирателей больше всего беспокоят вопросы экономического характера, такие как заработная плата и налоги, сообщает издание The Hill со ссылкой на опрос Politico-Morning Consult.

Согласно опросу, 41% зарегистрированных избирателей волнуют проблемы в сфере экономики, такие как заработная плата и налоги, 13% опрошенных считают приоритетными вопросы безопасности, 11 % - проблемы пожилых людей и женщин.

В целом, 47% респондентов заявили о доверии Республиканской партии в управлении экономикой, когда как только 36% доверяют демократам. Опрос также показал, что избиратели в большей степени полагаются на республиканцев в том, что касается борьбы против инфляции, безработицы.

The Hill отмечает, что демократы изо всех сил пытаются противостоять заявлениям республиканцев по экономическим вопросам, поскольку США продолжают сталкиваться с самым высоким уровнем инфляции за последние десятилетия. В апреле цены на потребительские товары выросли на 8,3% по сравнению с предыдущим годом, что стало самым быстрым ростом примерно за 40 лет, сообщает издание.

8 ноября 2022 года, в середине срока полномочий президента США Джо Байдена, пройдут голосования на федеральном и местном уровнях, включая выборы в палату представителей и сенат.

В ходе выборов в палату представителей США будут избраны представители от всех 435 округов конгресса в каждом их 50 американских штатов, делегаты без права голоса от округа Колумбия и четырех из пяти островных территорий Штатов.

Кроме того, в этот день будут избраны 34 из 100 сенаторов на шестилетние сроки в Конгрессе с 3 января 2023 по 3 января 2029 года.

По итогам выборов 2020 года демократическая партия заняла большинство мест как в сенате, так и в палате представителей. Теперь, по мнению наблюдателей, у республиканцев хорошие шансы вернуть себе большинство, причём возможно - в обеих палатах. Такой сценарий осложнит дальнейшую реализацию реформ администрации президента США Джо Байдена.

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Тэги: США, ИЗБИРАТЕЛИ, ПРИОРИТЕТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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